Alberi sradicati, muretti a secco crollati nelle campagne e pannelli solari divelti la notte scorsa a Ruggiano, frazione di Salve, in provincia di Lecce in seguito ad una tromba d'aria. Danni sono stati segnalati anche all'interno di un'azienda agricola, ma non si registrano feriti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA