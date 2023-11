Maltempo, nell'ultimo mese caduti in Liguria 500 mm pioggia

Iniziata l'allerta arancione sul Levante della regione, quindi nel Tigullio e nello Spezzino oltre che nei bacini padani orientali. Nella serata di ieri e nella notte sono stati registrati rovesci localmente intensi con 121.8 millimetri in due ore a Mele, 80 a Giacopiane nel Comune di Borzonasca e 100 mm a Busalla. Al momento la situazione è sotto controllo.

"Stiamo monitorando costantemente la situazione - spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - La nostra regione, in questi ultimi giorni, sta attraversando una forte ondata di maltempo, con piogge diffuse che stanno saturando i terreni, soprattutto a Levante. Nell'ultimo mese sono caduti circa 500 millimetri di pioggia. È importante non abbassare la guardia e porre la massima attenzione. Per la giornata di oggi si prevede la parte più consistente delle precipitazioni dalla tarda mattinata di oggi fino a tutta la serata, in particolare su levante e entroterra".

Per quanto riguarda le condizioni del mare, attesa mareggiata intensa da stasera e per tutta la giornata di domani, accompagnata da venti molto forti da sud ovest su tutta la regione.

"Temporali significativi" nel centro levante della Liguria la scorsa notte "ma senza particolari criticità. Adesso entriamo nella fase centrale della perturbazione, dovremo monitorare attentamente la situazione perché piove da qualche giorno e il terreno e i corsi d'acqua sono già a livelli piuttosto alti". Lo ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone dalla sala del Centro operativo della protezione civile.

Particolare attenzione è posta sul terreno e quindi sulle frane già cadute su statali e comunali, alcune delle quali sono state già affrontate e risolte con sensi unici alternati. Nuovi smottamenti si sono verificati nel comune di Ne. La diga del Brugneto è satura e non si esclude una tracimazione assistita.

Preoccupa il mare, a causa dei previsti venti di burrasca forte sui capi di Ponente e Levante. Dal tardo pomeriggio è prevista una mareggiata intensa sul centro-levante della Liguria con picchi d'onda tra i 5 e i 6 metri a Levante.

