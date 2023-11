Picchiato davanti a scuola, rotta mandibola a 11enne

Undicenne picchiato da due alunni di poco più grandi davanti a scuola riporta la frattura della mandibola ed una prognosi di trenta giorni. È accaduto in un comune della Bassa modenese, come riferisce la stampa locale, lunedì mattina. Il minorenne, stando a quanto ha raccontato la madre, che ha sporto denuncia per lesioni ai carabinieri, stava passeggiando intorno all'istituto con un compagno, quando i due, dodici e tredici anni, iscritti alla stessa scuola, lo hanno preso a calci e pugni, ripetutamente.

Informata dei fatti, la madre ha portato l' undicenne al Policlinico di Modena, poi la denuncia. "Mentre eravamo in caserma - spiega la donna - mio figlio ha ricevuto dei messaggi dai compagni di classe che gli dicevano che i due bulli quella stessa mattina lo stavano cercando a scuola per picchiarlo ancora, come poi mi hanno confermato anche alcune madri".

La donna aggiunge anche che mentre avveniva il pestaggio "altri ragazzi ridevano e riprendevano la scena con il cellulare". Infine l'interrogativo rivolto alla dirigente scolastica: "Sono già stati identificati dalla preside, mi chiedo, con sconcerto, perché non siano ancora stati sospesi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA