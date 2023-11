Maltempo: torna a salire il livello del lago di Como

È tornato a salire il livello del lago di Como che nella notte si era assestato: nel pomeriggio ha raggiunto i 150 centimetri di altezza, 30 di più rispetto alla soglia di esondazione. Questo ha costretto la polizia locale nella tarda mattinata a chiudere nuovamente la circolazione sul lungolago della città: attualmente il traffico è deviato nelle vie interne.

Alle 16.30 nel Lario entravano 729 metri cubi d'acqua al secondo, mentre il deflusso alle dighe di Olginate era di 602 metri cubi/secondo, per cui la tendenza delle prossime ore è di un'ulteriore salita, almeno fino a quando continueranno le piogge che continuano a scendere non solo nel Comasco ma in tutto il bacino orografico dell'Adda, quindi in Valtellina e Valchiavenna.

Soltanto oggi a Como sono caduti 52 millimetri di acqua, con punte di 80 nei paesi del Basso Lario. Tuttavia, nonostante la notevole quantità di precipitazioni, la situazione generale sembra sotto controllo.



