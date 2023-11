Ancora pioggia su Milano, prosegue l'allerta meteo

Prosegue l'allerta maltempo sulla città di Milano dove da questa mattina stanno cadendo abbondanti piogge dopo il nubifragio di martedì. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta gialla, cioè di rischio ordinario, per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali. L'allerta, già in essere da oggi, prosegue fino a domani.

La raccomandazione per i cittadini è quella di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante poi mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.



