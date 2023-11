La polizia sta effettuando verifiche in relazione all'imbrattamento, messo in atto ieri da ignoti, di alcune pietre d'inciampo nel quartiere Trastevere, a Roma. In particolare sono state annerite le pietre dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto e lanciata vernice nera sui nomi di Giacomo e Eugenio Spizzichino, arrestati e deportati nei campi di concentramento.



