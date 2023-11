Comuni: Avellino sigla Patto con governo, esce da pre-dissesto

Siglato il Patto con il governo per il totale risanamento del bilancio del comune di Avellino.

L'intesa, prevista per gli enti locali con un disavanzo pro capite superiore a 500 euro certificato nel 2020, fa seguito al via libera arrivato il 18 maggio scorso dal ministero dell'Interno.

Grazie alla sottoscrizione del Patto, dal 2024 e per i prossimi dieci anni, il comune di Avellino potrà beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge di Stabilità, che complessivamente dispongono di una dotazione annua di 50 milioni di euro. Dal canto suo, il capoluogo irpino dovrà proseguire nella realizzazione delle misure di risanamento in una rinnovata condizione di stabilità finanziaria.

Con l'intesa, il Comune di Avellino esce definitivamente dal pre-dissesto e si pone l'obiettivo dell'azzeramento completo dell'indebitamento. "Un traguardo storico - dichiara il sindaco di Avellino, Gianluca Festa - dopo aver evitato il fallimento dell'Ente. La prossima sfida, alla nostra portata, è quella di portare definitivamente in attivo i conti senza chiedere sacrifici ai cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA