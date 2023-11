Causa maltempo Genova chiude cimiteri il giorno dedicato a morti

Nel giorno della commemorazione dei morti Genova è costretta a chiudere tutti i cimiteri a causa dell'allerta meteo diramata per domani. E' stata per questo motivo annullata la cerimonia di commemorazione dei caduti per la patria con le autorità al Cimitero di Staglieno. Il Comune di Genova ha stabilito anche altre chiusure come quelle di giardini e parchi storici comunali. Rimarranno perciò chiusi anche i musei nei parchi (Museo di archeologia ligure di Pegli, Museo delle culture del mondo Castello d'Albertis , Museo di arte orientale Chiossone, Museo arte contemporanea Villa croce, Raccolte Frugone a Nervi). Chiudono i giardini di Palazzo Bianco. La Galleria di arte moderna dei Parchi di Nervi non chiude poiché ha l'accesso su via Capolungo. Tra le biblioteche chiude solo Lercari a San Fruttuoso Villa Imperiale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna. Inoltre, divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro. Prevista anche la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale fino a cessata esigenza.



