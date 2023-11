Ancora maltempo in Italia, per una nuova tempesta atlantica

E' attesa sull'Europa e sull'Italia una nuova ondata di maltempo a causa di una tempesta che si sta formando sull'Atlantico. Lo indica Antonio Sanò, fondatore del sito.iLMeteo.it. Sull'Italia, in particolare, sono attese "due forti perturbazioni alimentate da correnti più fredde in quota e sospinte da fortissimi venti di libeccio e scirocco".

Il ciclone che si sta formando sulle isole britanniche è destinato a generare una perturbazione su Gran Bretagna, Francia, Spagna e poi Belgio e Paesi Bassi e da Giovedì arriverà anche in Italia.

Per il primo novembre si prevedono poco sole e piogge pomeridiane soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nordovest, mentre giovedì 2 novembre è attesa una perturbazione, con un progressivo peggioramento al Nord, "con precipitazioni via via più abbondanti e ancora una volta sotto forma di nubifragio su Liguria di Levante, alto Piemonte, settori alpini, prealpini quindi, verso sera sul Triveneto, colpendo in particolar modo medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia", si rileva nella nota. Dalla serata sono attesi forti venti di libeccio su Mar Ligure e alto Tirreno e di scirocco sull'alto Adriatico.

Si prevede inoltre che nelle prime ore di venerdì 3 novembre la perturbazione raggiungerà Toscana, Lazio e Umbria, mentre a Nord il tempo migliorerà a partire da Ovest.

L'aria più fredda, prosegue la nota, "riporterà la neve a quote relativamente basse" ed è attesa sopra i mille metri tra giovedì notte e venerdì mattina in Alto Adige e in Val d'Aosta, e a 1.500-1.600 metri sul resto delle Alpi.

Solo le regioni adriatiche centrali e gran parte del Sud verranno risparmiati dal maltempo. Una seconda perturbazione è, infine, prevista per il primo weekend di novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA