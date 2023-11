AccadeOggi

I principali appuntamenti previsti per il 2 novembre:

LONDRA - Summit sull'intelligenza artificiale, con la presidente del Consiglio Meloni e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, che incontra António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite

ROMA - Camera, Sala del Refettorio, webtv ore 16.30 "Il centrodestra alla prova di governo - Un anno di comunicazione politica in vista delle elezioni europee", convegno con il vicepresidente della Camera, Mulè

LIMERIK - Bce, il capo economista Lane parla all'Università di Limerik sulla stretta monetaria

LONDRA - Gran Bretagna, Banca d'Inghilterra, decisione tassi

NEW YORK - Usa, nuove richieste sussidi; richieste continue

ST LOUIS - Bce, discorso di Schnabel alla Fed di St. Louis

LONDRA (Regno Unito) - Uscita dell'ultima canzone inedita dei Beatles 'Now and Then'

ISLAMABAD (Pakistan) - Visita di una delegazione del Fmi

TOKYO (Giappone) - Inizio della terza fase dello sversamento in mare dell'acqua di Fukushima

HOUSTON (Usa) - Meeting elettorale dell'ex presidente Donald Trump

ROMA - War Cemetery, Via Nicola Zabaglia 50 ore 10.00 Messa del Papa al Cimitero militare del Commonwealth per tutti i fedeli defunti

TRIESTE - Prefettura ore 10.00 Il ministro dell'Interno Piantedosi presenzia al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Signoriello; alle 11.00: vertice con il ministro dell'Interno, Piantedosi e gli omologhi ministri dell'Interno di Slovenia e Croazia

SASSUOLO - Stadio Mapei ore 18.00 Coppa Italia, Sassuolo-Spezia, secondo turno

TORINO - Stadio Grande Torino ore 21.00 Coppa Italia, Torino-Frosinone, secondo turno

