Poste Capri accessibili ai disabili, Christian vince battaglia

L'ufficio postale di Capri sarà finalmente privo di barriere architettoniche. Un'altra battaglia vinta da Christian Durso, il 31enne diversamente abile che da anni si batte per la piena accessibilità dei luoghi-simbolo e dei servizi sull'isola. Dopo numerosi esposti e diffide di Christian sulla presenza di barriere, lo scorso anno l'ufficio postale di Anacapri aveva effettuato lavori per la totale accessibilità dell'edificio h24; altrettanto sta avvenendo in questi giorni per quello di Capri, con il livellamento del percorso di accesso alla struttura la cui pendenza prima rendeva pericoloso, se non impossibile, il transito alle carrozzine.

"L'isola di Capri avrà a breve entrambi gli uffici totalmente raggiungibili senza problemi da chiunque. Dovrebbe essere la normalità da decenni, ma lo sarà solo da ora in poi", commenta Christian, che tre anni fa vinse un'altra battaglia dal forte valore simbolico: la rimozione degli scalini che impedivano ai disabili l'accesso al Belvedere della Migliera, uno dei panorami più suggestivi dell'isola, in nome del "diritto alla bellezza e all'uguaglianza con gli altri cittadini".



