Ministro Piantedosi ad Andria per iniziativa anti bullismo

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è arrivato nella scuola Cafaro dell'istituto comprensivo Verdi Cafaro di Andria dove assisterà alla proiezione in anteprima del cortometraggio intitolato 'Alza la testa'. A realizzarlo sono stati gli studenti e le studentesse della scuola impegnati con i docenti in un lavoro di contrasto alla dipendenza da smartphone dei più giovani e contro il cyberbullismo.

Ad accogliere Piantedosi sono stati la prefetta della Bat, Rossana Riflesso, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, il vescovo di Andria, monsignor Luigi Mansi, la dirigente Grazia Suriano e una rappresentanza del consiglio di istituto della scuola. I bambini hanno salutato con le bandierine tricolore. Il titolare del Viminale dopo aver incontrato alunni e docenti, raggiungerà Barletta dove presiederà in Prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.



