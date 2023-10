Maltempo: Giani, sotto osservazione livello fiumi in Toscana

"Stiamo seguendo con la sala operativa da tutta la notte la perturbazione che sta attraversando la Toscana, pronti a intervenire in caso di necessità. In atto temporali in particolare sui rilievi della provincia di Massa-Carrara e sull'Appennino. Sotto osservazione i livelli dei fiumi: il Magra ha superato il primo livello di guardia, Serchio sotto al primo livello, in discesa i livelli nelle sezioni afferenti al bacino all'Ombrone Pistoiese". Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

"Nelle prossime ore i livelli dei fiumi delle zone settentrionali sono previsti in aumento - aggiunge -, sia quelli del reticolo secondario sia principale". Per oggi è stata diramata un'allerta arancione per maltempo che interessa gran parte della regione". Giani aggiunge che "nella notte ci sono stati alcuni interventi per alberi caduti sulla sede stradale e piccoli smottamenti a Pistoia, Massa Carrara e Lucca. Ancora in aumento il Magra a causa delle precipitazione a monte in Lunigiana, la portata a Pontremoli è quasi 400 metri cubi al secondo". Il governatore avverte che "è prevista un'intensificazione dei fenomeni dalle 18-19 di oggi fino alle prime ore della giornata di domani, a partire dalle aree di nord ovest della Toscana".



