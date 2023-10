In frontiera con mezzo quintale di metamfetamine, arrestata

La Guardia di Finanza di Ponte Chiasso (Como) e i funzionari della dogana fra Svizzera e Italia hanno arrestato una donna di nazionalità belga scoperta al confine fra Svizzera e Italia con oltre mezzo quintale di metamfetamine in auto.

La donna, diretta in Italia, è stata fermata per un controllo e ha detto di non avere niente da dichiarare. I militari hanno approfondito gli accertamenti perquisendo la vettura dove, nascosti, c'erano quasi 55 chili di metamfetamine. La donna è finita in carcere, la droga e l'auto sono state sequestrate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA