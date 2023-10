18enne italiana detenuta ad Astana, 'voglio tornare a casa'

"Chiedo aiuto all'Italia e in particolare al ministro Tajani, vi prego aiutatemi, voglio tornare a casa". Sono le parole che Amina Volo, 18enne italiana di origini kazake, rinchiusa nel carcere di Astana, ha scritto su un biglietto affidato a sua madre che lo ha fornito all'ANSA.

Secondo quanto riferito da sua madre, la giovane è in carcere da mesi con l'accusa di traffico di droga, "senza alcuna prova".

Verso fine giugno fu arrestata la prima volta e trattenuta in "una casa" dalla polizia che, secondo quanto riferito dalla madre, "l'ha maltrattata". Un referto evidenzia che dopo la detenzione Amina aveva "lividi ed escoriazioni".



