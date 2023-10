Non è uno scherzetto, arriva la perturbazione di Halloween

Un weekend tutto sommato gradevole con una decisa attenuazione del vento, assenza di precipitazioni significative e temperature massime in aumento anche al Nord. Ma all’orizzonte ci sono le nuvole.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un miglioramento durante l’ultimo weekend di Ottobre, ma intravede per la nuova settimana un periodo turbolento.

Intanto nelle prossime ore avremo qualche rovescio residuo su Friuli Venezia Giulia, Umbria meridionale, Lazio e Campania con quantitativi cumulati comunque deboli. Dopo un risveglio decisamente più frizzante al Nord, le massime saliranno ovunque, i venti, come detto, saranno ancora tesi ma in graduale attenuazione.

L’ultima domenica di un mese di Ottobre molto caldo, specie al Centro-Sud, vedrà la prevalenza di sole, ad eccezione del settore di Nord-Ovest e della Toscana: su queste zone arriveranno le prime piogge associate alla perturbazione di Halloween.

La perturbazione di Halloween porterà piogge diffuse per il 31 Ottobre, ovviamente, ma i fenomeni più intensi sono previsti in anticipo, già da lunedì 30 Ottobre: si tratterà di piogge potenzialmente alluvionali su Liguria di Levante ed Alta Toscana, si prevedono oltre 100 mm in 24 ore con punte massime di 200 mm sui rilievi di questa zona. Un lunedì 30 nero!

Per la festa delle zucche, la perturbazione di Halloween porterà soprattutto tantissimo vento mentre le piogge dal primo pomeriggio lasceranno gradualmente il nostro Paese: ombrelli aperti comunque al mattino con fenomeni anche forti, soprattutto al Nord-Est e sul versante tirrenico, le stesse zone colpite da frequenti precipitazioni negli ultimi giorni.

In tendenza, il primo Novembre è previsto con tempo stabile, non freddo, non ventoso e non piovoso: in sintesi una discreta giornata, anche con momenti soleggiati, disturbati solo a tratti da qualche banco di nebbia notturno e mattiniero. Per la Festa dei Morti si preparerà invece la tempesta perfetta tra Inghilterra, Francia e Spagna con un ciclone di 955 hPa (!) in espansione graduale verso l’Italia: se la tendenza venisse confermata, da venerdì 3 novembre l’Italia verrebbe colpita da venti di burrasca molto intensi per almeno un paio di giorni.

Ci aspetta dunque un periodo molto movimentato dalla prossima settimana: lunedì 30 piogge torrenziali al Centro-Nord e caldo al Sud, Halloween con pioggia e tanto vento su buona parte dell’Italia ma 32°C in Sicilia, una tregua il primo novembre ed un nuovo graduale ma intenso peggioramento tra il 2, il 3, il 4 e il 5 novembre.

L’autunno italiano quest’anno fa sul serio, godiamoci le schiarite del weekend prima di entrare nella galleria del vento e della pioggia.

NEL DETTAGLIO

Sabato 28. Al nord: in prevalenza soleggiato salvo nubi sparse in transito. Al centro: in prevalenza soleggiato salvo nubi residue a ridosso dell’Appennino. Al sud: giornata soleggiata e calda per il periodo, nubi sul Basso Tirreno.

Domenica 29. Al nord: nuvoloso al Nord-Ovest e sull’arco alpino con piogge in arrivo, velato altrove. Al centro: instabile sull’alta Toscana, velato altrove. Al sud: giornata soleggiata e calda per il periodo.

Lunedì 30. Al nord: maltempo. Al centro: maltempo sulle tirreniche. Al sud: in prevalenza soleggiato con massime calde per il periodo.

Tendenza: pioggia e vento martedì 31, bel tempo il 1° novembre. Nuovo peggioramento dal 2 novembre ad iniziare dal Nord-Ovest.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA