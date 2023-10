(ANSA) - BOVISIO-MASCIAGO (MONZA), 28 OTT - Un vasto incendio ha distrutto un mobilificio a Bovisio Masciago (Monza). Sul posto sono intervenuti trenta vigili del fuoco dei comandi di Monza e Milano con diversi automezzi. Due persone sono state soccorse per un lieve malore. Le cause del rogo sono in via di accertamento.



