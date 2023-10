In 5mila a Modena alla Street parade di protesta pro rave

Oltre cinquemila persone si sono date appuntamento a Modena per una street parade che arriva ad un anno dal maxi rave sgomberato dalle forze dell'ordine sempre nella città emiliana. Lo stesso rave da cui poi ha poi avuto origine il decreto che ha inasprito i provvedimenti di fronte ad iniziative di questo tipo.

La sfilata intorno alla città ha coinvolto una trentina di furgoni, carri e casse per diffondere la musica. Il corteo, seguito dalle forze dell'ordine, si è mosso dal parco Novi Sad, affianco al centro storico, per poi raggiungere il parco Ferrari. Al momento non si sono registrati particolari problemi legati alla Street parade.

L'evento, denominato 'Smash Repression', è stato organizzato proprio ricordando il maxi rave annullato un anno fa: "Molti di quelli che hanno occupato allora hanno ricevuto il foglio di via da Modena come persone pericolose. Non potranno essere qua oggi con noi. Questa è una pratica contro cui dobbiamo combattere.

Dobbiamo combattere la repressione", le parole degli organizzatori.



