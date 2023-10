Fedriga, la mancanza di verità è mancanza di libertà

"La mancanza di verità è mancanza di libertà", dunque questa è la "grande responsabilità di chi oggi fa informazione". Lo ha detto il Presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenendo all'apertura di Link, all' inconto sul futuro dell'informazione con il direttore editoriale del gruppo Nem, Paolo Possamai, e il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Fvg, Cristiano Degano.

Fedriga partendo dal ruolo del giornalismo nei conflitti in corso, ha sottolineato che "la non informazione, per cui molti cittadini si alimentano attraverso i social media, rischia di creare una barriera rispetto alla verità. Storicamente l'informazione di guerra è da sempre in parte strategica, ma andiamo incontro a un modello che mi preoccupa perché mette a rischio al liberta del cittadino: una informazione sbagliata fa perdere la liberta di scelta del cittadino", ha spiegato il Governatore. Per questo, "la responsabilità sociale dei giornalisti è enorme ed è una sfida".



