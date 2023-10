Alta marea, a Muggia torna a salire il livello dell'acqua

A Muggia (Trieste) è di nuovo salito il livello della marea, fino ad arrivare nella sede stradale. E' per questo che alcune arterie sono state nuovamente chiuse, come è il caso del Mandracchio. Il livello si mantiene al di sotto di quanto verificatosi ieri, quando l'acqua ha raggiunto i 20 centimetri nel centro storico tuttavia il traffico è stato interrotto dalla Polizia locale in tutta la zona del porticciolo.

E' ancora chiusa anche la strada per Lazzaretto nei pressi di Punta Sottile dove ieri la forte mareggiata ha distrutto una parte del muretto protettivo.

A Trieste, invece, il livello dell'acqua non è salito oggi ma permane alto, poco meno di ieri, in assenza di un significativo deflusso. Il Canal Grande non è navigabile in quanto l'acqua è tanto alta da non consentire il passaggio di barche sotto i ponti. Anche lungo le Rive il livello è alto ma non desta preoccupazioni.



