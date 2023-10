Weekend soleggiato, poi da lunedì piogge anche torrenziali

Un'alternanza tra fasi calde e soleggiate e periodi decisamente perturbati con il rischio di piogge alluvionali. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la grande instabilità meteorologica che ha investito l'Italia. "Vivremo - afferma - delle montagne russe del meteo nelle prossime 72-96 ore. Fino al pomeriggio avremo ombrelli aperti al Nord-Est e sulla fascia tirrenica con le prime schiarite in Toscana. In serata questa perturbazione si sposterà verso l'Ucraina ed il tempo tornerà più asciutto quasi ovunque".

Durante il weekend prevarrà il sole, anche se domenica è previsto un rapido nuovo peggioramento al Nord. Il flusso sud-occidentale porterà caldo al Sud con picchi di 30°C in Sicilia, 27-28°C anche tra Calabria e Puglia, ma già da lunedì l'aria si caricherà di umidità causando piogge anche torrenziali. Entro Halloween potrebbero cadere più di 200 mm in 48 ore al Centro-Nord con il rischio di esondazioni tipiche autunnali.



Nel dettaglio



- Venerdì 27. Al nord: migliora ovunque. Al centro: instabile solo al mattino. Al sud: peggiora su Campania e Calabria tirrenica.

- Sabato 28. Al nord: soleggiato salvo in Liguria e sulle Alpi dove si avranno nubi sparse. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: giornata soleggiata e calda per il periodo, nubi in Sicilia.

- Domenica 29. Al nord: nuvoloso al Nord-Ovest con piogge in arrivo, velato altrove. Al centro: instabile sull'alta Toscana, velato altrove. Al sud: giornata soleggiata e calda per il periodo.

Tendenza: nuovo peggioramento tra lunedì e martedì, bel tempo il 1° novembre.







