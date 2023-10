Raduno interregionale del volontariato Prociv del centro Italia

Quasi un centinaio in totale gli operatori che partecipano al primo Raduno interregionale del volontariato di protezione civile delle regioni del centro Italia (Umbria, Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Toscana) in programma oggi a Foligno e Bastia Umbria ed al quale è atteso anche il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. Al Centro regionale di protezione civile di Foligno è iniziata la parte addestrativa, con l'esercitazione interregionale di protezione civile delle Unità cinofile da soccorso volontarie. Le esercitazioni hanno riguardato la ricerca di persone disperse sotto le macerie presso il campo di addestramento e la ricerca di una persona scomparsa in superficie nell'area adiacente all'Abbazia di Sassovivo (Foligno). In programma nel corso della giornata anche seminari di formazione per volontari logisti a supporto delle Unità cinofile da soccorso. Durante l'esercitazione è stata testata pure l'attività di soccorso sanitario, con l'attivazione di specifiche squadre e l'allestimento del Posto medico avanzato. I volontari sono stati coinvolti anche per la preparazione e somministrazione dei pasti con l'attivazione di due cucine da campo, di cui una specializzata per soggetti celiaci, e l'allestimento delle tavolate presso uno dei capannoni del Centro regionale di protezione civile di Foligno. Durante l'avvio del raduno sono state mostrate all'assessore regionale umbro alla Protezione civile, Enrico Melasecche, alcune novità come una "Unità logistica maxi emergenze" mobile per intervenire rapidamente su un nucleo di 50 persone o di 35 in grave emergenza: il mezzo contiene brandine, generatori e il necessario per il primo soccorso. Al momento è l'unico mezzo in Umbria per questo tipo di intervento attivo 24 ore e realizzato dalla Croce Bianca tifernate. Alcuni volontari hanno poi mostrato il montaggio ad aria di una tenda da campo di nuova generazione in pochissimi minuti, riducendo di molto le tempistiche rispetto alle tradizionali. Il raduno proseguirà nel pomeriggio al centro congressi Umbriafiere di Bastia Umbra con il convegno su "Il volontariato, una risorsa organizzata" che verrà concluso dal ministro Musumeci e dalla presidente della Regione, Donatella Tesei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA