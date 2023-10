Omessa dichiarazione fiscale, Gdf sequestra beni per 1 milione

Beni per un valore di un milione di euro sono stati sequestrati ai fini della confisca dalla Guardia di finanza di Catania su disposizione della Procura, ad un imprenditore etneo indagato per il reato di omessa dichiarazione fiscale.

I militari del I Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo etneo hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una impresa catanese operante nel settore della gestione di supermercati che dal 2017 al 2021 non ha presentato le dichiarazioni fiscali, evadendo imposte sui redditi ed Iva per complessivi 967.991 euro. In particolare, nell'attuale stato del procedimento in cui non è stato ancora instaurato il contraddittorio con la parte, si sarebbe appurato che, nonostante la società operasse normalmente nel circuito commerciale, certificando i corrispettivi conseguiti nella vendita al dettaglio, mostrando così una parvenza di regolarità fiscale, di fatto non adempiva agli obblighi tributari dichiarativi e, conseguentemente, di versamento delle imposte.

Oggetto del sequestro sono stati disponibilità finanziarie, quote sociali e cinque veicoli riconducibili alla società e al suo amministratore.



