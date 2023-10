Maltempo, in Toscana alberi caduti e fiumi in piena

In Toscana a cause del maltempo si sono registrati diversi alberi caduti, alcuni fiumi in piena e disagi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

La statale 12 'dell'Abetone e del Brennero', tra i km 46.6 e 50.9, a Bagni di Lucca, è stata provvisoriamente chiusa in mattinata, in entrambe le direzioni, a causa proprio della caduta di una pianta sulla carreggiata. In Lunigiana la scorsa notte numerosi fiumi e torrenti hanno superato le soglie dei massimi storici degli ultimi dieci anni, superando la seconda soglia di riferimento, come il torrente Bagnone e il fiume Taverone. Valori che sono rientrati. Nel comune di Comano sono caduti 150mm di pioggia e 110mm in quello di Licciana Nardi.

Diversi gli alberi caduti e, ad Aulla, la frazione di Canova ha registrato la mancanza del servizio elettrico mentre, in località Calamazza, una pianta ha tranciato un cavo della pubblica illuminazione. A Livorno rallentamenti del traffico portuale a causa del forte vento di sud-ovest con raffiche, come segnalato dall'Avvisatore marittimo del porto, che toccano i 35 - 40 nodi. Sospesa stamani anche la partenza del collegamento con l'isola di Capraia.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico sul nord della Toscana, vento su costa, zone interne e rilievi sarà in corso fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 27 ottobre. Rischio mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago.



