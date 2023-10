Maltempo: allerta rossa per le piene tra Reggiano e Parmense

È allerta rossa in Emilia-Romagna, in particolare sul crinale appenninico centro-occidentale, nel Parmense e nel Reggiano, per le piene dei fiumi provocate dalle intense precipitazioni della notte. Protezione civile e Agenzia per l'ambiente regionali mettono in guardia per tutta la giornata di oggi, venerdì 27 ottobre, sugli innalzamenti dei livelli idrometrici su Parma, Enza, Secchia e Panaro, che si stanno propagando a valle. Colmi di piena superiori alle soglie 3 sono attesi sull'Enza, prossimi alle soglie 2 sul Parma e superiori alle soglie 1 su Secchia e Panaro.

Il maltempo ancora imperversa: sono attesi venti di burrasca moderata (tra i 62 e 74 chilometri orari) da sud-ovest con raffiche di intensità superiore, sul settore orientale e appenninico occidentale.

Per domani l'allerta è più moderata, da bollino giallo, con la persistenza di venti di burrasca moderata. Attesa la propagazione e il progressivo esaurimento delle piene a valle dei corsi d'acqua sotto attenzione. Nelle zone montane centro-occidentali non sono da escludere possibili frane. Al mattino potrebbero verificarsi fenomeni circoscritti di inondazione marina.



