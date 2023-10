Inchiesta Stadio della Roma, pm chiede 22 condanne

Ventidue richieste di condanna per un totale di oltre cento anni di reclusione. E' quanto sollecitato dalla procura di Roma nell'ambito della maxi indagine sullo stadio della Roma. In particolare i pm hanno sollecitato una condanna a 11 anni e sei mesi per l'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito, e per l'avvocato Camillo Mezzacapo.

Chiesti 9 anni per Luca Lanzalone e 8 anni e 8 mesi per l'imprenditore Luca Parnasi che ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Sollecitati 3 anni e 4 mesi per Giulio Centemero, deputato della Lega, due anni e 8 mesi per Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd. Il pm ha anche chiesto 5 anni per Adriano Palozzi, 4 anni per Michele Civita, 2 anni e mezzo per Davide Bordoni, 4 anni e mezzo per Giuseppe Statuto. Per Fabio Serini e Francesco Prosperetti è stata chiesta una condanna a 4 anni.





