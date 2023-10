Il gip di Milano Stefania Donadeo ha ratificato il patteggiamento ad un anno e 4 mesi, pena sospesa e senza interdizione dai pubblici uffici, per l'europarlamentare di FdI Carlo Fidanza e per il deputato dello stesso partito Giangiacomo Calovini, che erano finiti indagati per corruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA