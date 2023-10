Alta marea, Muggia (Trieste) sommersa da 15 cm di acqua

Alta marea a Muggia, cittadina del litorale triestino che stamani si è svegliata sommersa da 15 centimetri di acqua.

Il mare ha invaso l'intera zona del porticciolo e in più, nell'interno, piazza Marconi, la piazza principale del centro; chiusa anche via Trieste, l'arteria in entrata in città. L'area è dunque chiusa alla circolazione veicolare. Acqua alta anche nella galleria cittadina ma il transito per le auto è ancora possibile. Paratie sono state alzate all' ingresso di case, locali ed esercizi commerciali. A peggiorare la situazione è la pioggia intensa che cade a tratti. Si registrano anche forti raffiche di vento.



