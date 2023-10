AccadeOggi

I principali appuntamenti previsti per il 28 ottobre:

ROMA - Centro Studi Confindustria, 'L'economia italiana torna alla bassa crescita?', con il presidente di UniCredit Padoan, il vicepresidente della Bei Vigliotti e il presidente di Confindustria Bonomi



LONDRA - Marcia per la pace a Gaza

ISTANBUL - Il presidente turco Erdogan interviene ad una manife

stazione filo-palestinese organizzata dal suo partito Akp



BURIRAM (THAILANDIA) - Motomondiale, gp di Thailandia, qualifiche di MotoGp, Moto3 e Moto2

Per la Serie A in campo oggi per la decima giornata Sassuolo-Bologna, Lecce-Torino e Juventus-Verona

PARIGI - Saint Denis, Stade de France ore 21.00 Rugby World Cup, Nuova Zelanda-Sudafrica, finale

CITTÀ DEL MESSICO - Formula 1, Gp del Messico, qualifiche FOTO

