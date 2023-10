A Napoli Manfredi incontra Ida Di Benedetto

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a Palazzo San Giacomo l'attrice Ida Di Benedetto che, a settembre scorso, era stata vittima di una rapina nella sua abitazione a Napoli insieme al compagno, l'ex ministro per i Beni e le Attività Culturali Giuliano Urbani.

Il sindaco ha voluto incontrare da vicino l'attrice "per esprimere solidarietà e vicinanza da parte sua e di tutta l'Amministrazione comunale" nonché per "gettare le basi di una comune progettualità culturale".

Subito dopo la rapina, l'attrice, in preda allo sconforto, aveva manifestato la sua intenzione di andare via da Napoli.





