'17 Graffi', mostra ricorda vittime strage di Piazza Fontana

La strage di matrice terroristica di Piazza Fontana che il 12 dicembre 1969 provocò la morte di 17 persone, uccise dall'esplosione di una bomba collocata all'interno della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, viene ricordata con una mostra '17 Graffi', ideata da Stefano Porfirio, promossa dall'associazione Kunekrea in collaborazione con l'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969 e con Molise Foto Incontri Fotografici. Offre uno spaccato di storia italiana recente e spunti di riflessione attraverso 17 foto e altrettanti testi poetici in ricordo delle 17 vittime. Il punto di forza del progetto è la pluralità degli artisti che vanno dal semplice appassionato, all'autore affermato come Gianni Berengo Gardin, Angelo Raffaele Turetta, Francesco Cito, Graziano Perotti. E' visitabile dalle ore 18 di oggi fino al 5 novembre nei locali del Circolo Sannitico di Campobasso. Ospite della serata inaugurale sarà Paolo Silva, figlio di una delle vittime della strage e membro dell'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969.



