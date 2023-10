Telefonata tra il Papa e Erdogan, preoccupati per Gaza

Telefonata tra Papa Francesco e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla crisi in Medio Oriente. Erdogan ha affermato che "gli attacchi israeliani contro Gaza hanno raggiunto il livello del massacro" nel colloquio con il Papa, criticando anche la mancanza di indignazione da parte della comunità internazionale rispetto agli attacchi contro la Striscia. Citando gli aiuti umanitari per la popolazione della Striscia inviati da Ankara, Erdogan ha lanciato un appello per sostenere gli sforzi della Turchia e ha affermato che "la pace permanente nella regione, che ospita i luoghi sacri delle tre religioni monoteistiche, sarà possibile solo con la creazione di uno Stato di Palestina indipendente, sovrano e geograficamente integrato ai confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale".

"Posso confermare che questa mattina si è svolta una conversazione telefonica tra il Papa e il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan. La comunicazione, richiesta da quest'ultimo, si è incentrata sulla situazione drammatica in Terra Santa. Il Papa ha espresso il suo dolore per quanto avviene e ha ricordato la posizione della Santa Sede, auspicando che si possa arrivare alla soluzione dei due Stati e di uno statuto speciale per la città di Gerusalemme", ha riferito il portavoce vaticano, Matteo Bruni.



