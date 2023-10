Studentessa suicida:autopsia,non emergono segni di colluttazione

La morte è avvenuta per asfissia da impiccagione, e sul corpo non sono emersi segni di colluttazione e ferite, al di fuori dei segni del laccio stretto intorno al collo. Sono questi due degli elementi emersi dall'autopsia che si è conclusa poco fa sul corpo della studentessa 21enne francese trovata impiccata domenica sera nell'appartamento in cui viveva a Lecce. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Alberto Tortorella e da una genetista forense. Non erano presenti durante l'esame consulenti nominati dall'indagato, il 19enne del Brindisino, accusato di violenza sessuale e istigazione al suicidio. La studentessa il 19 ottobre scorso, quattro giorni prima del suicidio si era recata al pronto soccorso raccontando di aver subito abusi sessuali.

A breve i genitori della studentessa sono attesi presso la Camera mortuaria del Fazzi di Lecce per il riconoscimento. In precedenza, a quanto si appende, sono stati ascoltati in Questura. Intanto su iniziativa di un gruppo di studenti e studentesse, l'Università del Salento ha organizzato una messa di commiato per la studentessa che sarà celebrata alle ore 19 nel Duomo di Lecce.



