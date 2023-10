Incidente sul lavoro nel Foggiano, muore operaio di 66 anni

Un operaio di 66 anni è morto questa mattina mentre lavorava in un cantiere edile a Cerignola, in provincia di Foggia. A quanto si apprende il cadavere dell'uomo presenta numerose fratture.

Sul posto stanno operando gli agenti del commissariato di Cerignola ed i tecnici dello Spesal per accertare la dinamica dell'incidente sul lavoro. A dare l'allarme è stato un commerciante della zona dove si trova lo stabile in costruzione, già ultimato nella parte esterna, privo di impalcature.



