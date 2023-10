Giochi pericolosi per Halloween, GdF Lodi ne sequestra 14mila

La Guardia di Finanza di Lodi ha sequestrato 14.600 prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dal Codice del Consumo e alle normativa relativa alla sicurezza dei prodotti in Europa. Il sequestro è avvenuto in un punto vendita di Sant'Angelo Lodigiano di proprietà di una società che fa capo a cittadini cinesi.

L'operazione è stata denominata 'Halloween Sicuro' e ha riguardato maschere, giochi di vario genere e addobbi per halloween e articoli da ferramenta e utensileria privi di indicazioni su produttore, importatore, Paese d'origine, natura dei materiali impiegati e indicazioni, obbligatorie, in lingua italiana.

Il rischio, fa sapere la GdF, era la sicurezza per la salute di chi avrebbe utilizzato i prodotti. L'impresa responsabile della commercializzazione della merce dovrà pagare una sanzione la cui entità deve ancora essere definita.



