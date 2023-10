Campi Flegrei, diocesi in campo per il supporto psicologico

Dei corsi per convivere con il bradisismo che da tempo sta mettendo a dura prova la popolazione dei Campi Flegrei, alle porte di Napoli: li ha organizzati la diocesi di Pozzuoli insieme all'associazione Emdr Italia.

In particolare, sono stati organizzati tre incontri di "supporto psicologico, psico-educazione e prevenzione dello stress cronico", rivolti a tutti coloro che "a causa del fenomeno sismico degli ultimi mesi sentono la necessità di essere sostenuti nella gestione dell'ansia, del panico e dello stress".

Gli incontri si terranno venerdì 10 novembre ad Agnano e Pozzuoli. Ed ancora a Pozzuoli venerdì 17 novembre.

L'dea, si legge in una nota, "nasce dalla premura del vescovo di Pozzuoli e di Ischia, don Carlo Villano, il quale, dopo aver accolto da diverse persone richieste di aiuto, sfoghi e preoccupazioni circa il disagio psicologico causato dall'ansia legata al fenomeno del bradisismo, si è rivolto all'Associazione Emdr Italia, un'associazione scientifica di psicologi e psicoterapeuti da sempre impegnata sul fronte umanitario e sugli interventi di sostegno psicologico in situazioni emergenziali e traumatiche, che ha prontamente e generosamente risposto offrendo la propria disponibilità".

Gli incontri prevedono la partecipazione dell'Ordine degli Psicologi della Campania e la partecipazione è libera e gratuita.



