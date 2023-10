Anm, rischio processi più lunghi con riforma prescrizione

"Personalmente, e senza voler entrare in scelte di politica criminale, non la valuto bene sul piano tecnico. Mi sembra un po' come la tela di Penelope: un continuo fare e disfare. È il terzo rivolgimento in pochi anni che complicherà - a mio avviso, notevolmente - il funzionamento della macchina della giustizia. Sono prevedibili incertezze applicative con il rischio di ulteriori rallentamenti processuali, contro cui a parole tutti dicono di volersi battere, specie in tempi di Pnrr". Lo dichiara all'Ansa il segretario dell'Anm Salvatore Casciaro a proposito della riforma della prescrizione.



