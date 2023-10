Scritta su muro Venezia accusa appoggio Ca'Foscari a Israele

Alcune scritte a vernice spray nera, che accusano l'univesrità Ca' Foscari di un presunto "appoggio a Isarele" nel conflitto in Medioriente sono comparse stamane sul muro di un edificio davanti alla sede centrale dell'ateneo, nel sestiere di Dorsoduro. "Ca' Foscari difende lo stato genocida di Israele" e "Viva la resistenza palestinese", recitano gli slogan apparsi di fronte alla sede del rettorato e degli uffici.

La circostanza potrebbe non essere casuale: il comitato Guerra e Pace, formato da una quindicina di docenti di vari dipartimenti dell'università veneziana, ha infatti organizzato per il pomeriggio un evento con letture e riflessioni sul conflitto in corso, invitando diverse associazioni e realtà cittadine, dal Collettivo universitario Liberi Saperi Critici, al Fronte della gioventù comunista, ma anche Cgil e Anpi. Nessun appoggio quindi a una delle due parti in guerra, ma un incontro per favorire un momento di riflessione - partendo da spunti letterari più che politici - sul conflitto e sulla necessità di raggiungere un accordo di pace. Sul fatto sta svolgendo accertamenti la Digos.



