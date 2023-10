Oltre 50 associazioni il 27 ottobre in piazza a Roma per la pace

"Siamo qui non solo come Amnesty e come Aoi ma portiamo le firme di oltre 50 organizzazioni del terzo settore. Siamo qui per chiedere a tutti di essere con noi in piazza dell'Esquilino a Roma il 27 ottobre alle 18:30 per una manifestazione silenziosa. Vogliamo essere vicini alle vittime e dimostrare rispetto per la vita umana come non abbiamo visto fare da nessuna delle parti coinvolte". Lo ha detto Tina Marinari, responsabile ufficio campagne di Amnesty International Italia durante la conferenza "Emergenza Gaza: proteggere la popolazione civile, stop alla violenza" organizzata da Amnesty e l'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale. Ad aderire anche Rete Pace e Disarmo. che ha sottoscritto il documento promosso da Amnesty e Aoi "per rimettere al centro della discussione l'importanza del diritto internazionale e la necessità di alzare la voce per difendere la dignità e i dirttiumani di tutti le persone coinvolte nel conflitto".

"Alla marcia silenziosa e senza bandiere" il Movimento 5 stelle ha già reso pubblico il suo sostegno alla manifestazione e Silvia Stilli, presidente di Aoi, ritiene "probabile la partecipazione anche di qualcuno del Pd e dei Verdi". Dal tavolo della conferenza è arrivato l'appello anche di Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina: "Dobbiamo chiedere perdono come comunità internazionale per quello che sta scccedendo a Gaza. Chiediamo il cessate il fuoco subito, ma basta tregue che hanno portato solo altra distruzione e morte.

Gaza e la Cisgiordania devono essere lasciate libere dall'occupazione militare".



