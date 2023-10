Nuova allerta meteo per domani mattina in Fvg

Una nuova allerta meteo è stata diffusa oggi dalla Protezione civile Fvg relativa alla situazione idraulica che potrebbe preoccupare tra le ore 8 e le 11 di domattina in Fvg.

Permanendo sulla regione correnti sudoccidentali piuttosto umide nei bassi strati, piuttosto fresche in quota, sono previsti sulla fascia orientale e sulle Prealpi possibili deboli piogge e forse qualche rovescio temporalesco. In mattinata e poi nuovamente dalla sera possibile acqua alta sulla costa. Dalla sera e nella notte tra giovedì e venerdì si prevede un peggioramento con piogge abbondanti a ovest, intense ad est e Libeccio sostenuto. Proprio domattina è previsto il picco di marea lungo la costa.



