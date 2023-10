Ministero Giustizia, si torna a prescrizione sostanziale

"Pronta la riforma della prescrizione, si torna a quella sostanziale: il testo è stato già trasmesso alla Commissione giustizia della Camera". Così in una nota il ministero della Giustizia. "L'aspetto principale della riforma -spiega via Arenula - è la previsione di una sospensione della prescrizione per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello.

Se la sentenza di impugnazione non interviene in questi tempi, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola anche il precedente periodo di sospensione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA