Mare mosso, aliscafi fermi per Ischia e Procida

Le condizioni meteo marine avverse stanno causando in queste ore la sospensione di diversi collegamenti marittimi per Ischia e Procida. Il mare risulta infatti mosso in conseguenza del forte vento di libeccio che spira sin da ieri sera, così che le compagnie di navigazione stanno cancellando la maggioranza delle corse per le due isole effettuate con gli aliscafi.

Il peggioramento delle condizioni del mare previsto per le prossime ore potrebbe portare alla sospensione anche di collegamenti operati con le navi traghetto provocando quindi ulteriori disagi per chi si trova oggi a viaggiare da e per le due isole del golfo di Napoli.



