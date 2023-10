Green pass: Coordinamento Portuali, giudice annulla sospensioni

Il Giudice del Lavoro Ancora del Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso di 11 lavoratori di Adriafer annullando le sospensioni comminate dall'azienda per le assenze dal lavoro nei giorni dello sciopero del 15 ottobre 2021 e dei giorni seguenti durante le manifestazioni contro l'obbligo del green pass per poter lavorare. Lo rende noto il Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste con una nota.

"A due anni dai fatti il giudice ha fatto proprio quello che abbiamo sempre sostenuto - riporta il comunicato - le sanzioni disciplinari comminate dall'azienda erano assolutamente illegittime. Non possiamo che esserne molto felici e fare i nostri complimenti al giudice, ma soprattutto ai lavoratori, che hanno avuto la determinazione e il coraggio di portare l'azienda in tribunale, e all'avv. Sponza, che ha difeso le loro ragioni".

Per quanto riguarda autorità, aziende, organizzazioni sindacali "pseudo 'rappresentative' e altri, preferiamo non dire nulla", conclude la nota.



