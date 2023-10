Bus Mestre: in corso la perizia su guardrail e cavalcavia

E' iniziata intorno alle ore 13 sul cavalcavia superiore di Mestre la perizia del consulente della Procura di Venezia, Placido Migliorino, per accertare lo stato e la sicurezza della struttura, da cui il 3 ottobre scorso cadde il bus de 'La Linea', provocando 21 vittime.

Sul posto, interdetto, al traffico per alcune ore, oltre a Migliorino è presente la Pm Laura Cameli, titolare del fascicolo di inchiesta, e gli avvocati e consulenti delle parti. Tra gli indagati è presente l'amministratore delegato della società di trasporto, Massimo Fiorese.

Migliorino si avvale per le misurazioni di un drone, che è stato fatto sorvolare lungo il tratto da cui è precipitato il pullman. Le operazioni si dovrebbero concludere nel primo pomeriggio. Un ulteriore sopralluogo è stato programmato per il 9 novembre.



