Coppia sadomaso sequestra un uomo, una condanna a 5 anni

E' stato condannato a 5 anni di reclusione per sequestro di persona e violenza privata un dentista romano che, nell'agosto del 2020, assieme alla sua compagna, con la quale, stando alle indagini, aveva un rapporto "padrone-schiava" basato su pratiche erotiche estreme e sadomaso, tenne per oltre due ore chiuso in un appartamento a Milano un uomo che aveva avuto una breve relazione con lei.

Secondo le indagini della Squadra mobile di Milano, coordinate dal pm Rosaria Stagnaro, la vittima del sequestro venne costretta, sotto la minaccia di una pistola, ad affermare in un video girato con un telefonino una cosa non vera, ossia che aveva commesso abusi sulla compagna del dentista. Tutto ciò, stando a filmati acquisiti sui telefoni della coppia, in una sorta di rito di "purificazione" nell'ambito di quel rapporto "padrone-schiava".

La donna per questa vicenda aveva già patteggiato in passato due anni, mentre oggi la giudice Nicoletta Narchegiani dell'ottava penale ha condannato il dentista a 5 anni.



