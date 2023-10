Studentessa Erasmus trovata morta a Lecce, 'Università in lutto'

Una studentessa francese di 21 anni a Lecce per il programma Erasmus è stata trovata morta ieri nella casa in cui viveva e il rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, ha comunicato di aver annullato in segno di lutto tutti gli eventi programmati per i prossimi giorni. Le circostanze in cui è stata ritrovata la giovane non lascerebbero dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio.

Il suo corpo è stato trovato da un altro studente straniero, con cui condivideva l'appartamento, che ha chiamato i soccorsi.

Sono in corso le indagini della squadra mobile.



