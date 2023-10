Maltempo, allerta arancione su quasi tutta la Toscana

Allerta arancione per il maltempo in quasi tutta la Toscana per la giornata del 24 ottobre, ad esclusione delle zone sud-orientali e le isole: per queste è previsto un codice giallo dalle 6 fino alla mezzanotte di martedì. Ad emettere l'allerta la sala operativa della protezione civile regionale per temporali forti e rischio idrogeologico.

Il codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico è valido per tutta la giornata di martedì per tutta l'area nord-occidentale (per la stessa area è stato emesso un codice giallo dalle 20 fino alla mezzanotte di oggi). E' inoltre valido dalle ore 11 fino alla mezzanotte di martedì per le zone centro-meridionali (per queste è inoltre attivo un codice giallo dalle 6 fino alle 11 sempre di martedì). Per le restanti zone sud-orientali è stato emesso un codice giallo dalle 6 fino alla mezzanotte di martedì.

Dalla serata di oggi, lunedì, possibili temporali sulle zone di nord ovest in estensione nella mattinata di domani sul litorale centro settentrionale. Sempre in mattinata isolati temporali potranno interessare anche il resto della regione. Dal pomeriggio i temporali potranno interessare tutta la regione e in serata risulteranno più probabili sulle province meridionali.

I temporali potranno risultare forti, persistenti, e associati a forti raffiche di vento e grandinate. Sempre per oggi rinforzo dei venti di Scirocco con raffiche fino a 50-60 km/h in Arcipelago, sul litorale centro meridionale e sottovento ai rilievi appenninici. Domani inizialmente venti di Scirocco con raffiche fino a 50-60 km/h in Arcipelago, sul litorale centro meridionale e sottovento ai rilievi appenninici, in rotazione a Libeccio dalla tarda mattinata con rinforzi fino a 60-80 km/h su costa e Arcipelago meridionali e sui crinali appenninici. Nel pomeriggio sul restante litorale raffiche fino a 60-70 km/h, altrove deboli o moderati. Oggi mare da mosso a molto mosso a largo e sulle coste esposte al flusso di Scirocco. Martedì, mare molto mosso sui settori a sud dell'Elba e dal tardo pomeriggio anche gli altri settori.



