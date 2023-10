Extinction Rebellion blocca l'entrata del ministero delle Infrastrutture

Un centinaio di attivisti e attiviste di Extinction Rebellion, travestiti da Pinocchio, ha bloccato l'ingresso del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre alcune persone si sono appese sui pali di fronte al palazzo srotolando due grandi striscioni. Sul posto anche un grande Pinocchio di cartapesta.

"In un'Italia dilaniata da alluvioni, incendi e siccità, negli ultimi mesi diversi esponenti delle istituzioni hanno rilasciato ripetute dichiarazioni pienamente negazioniste o atte a minimizzare gli effetti o le cause della crisi in corso.

L'azione di oggi mira infatti a denunciare le "bugie" del Governo sulla crisi eco-climatica", dicono gli organizzatori della protesta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA