Elezioni in Trentino, Fugatti + 8% rispetto a Valduga

Il candidato del centrodestra Maurizio Fugatti (48,45%, 25195 voti) è avanti di quasi 8 punti percentuali rispetto allo sfidante del centrosinistra Francesco Valduga (40,60% 21110 voti). Sono questi i primi risultati delle elezioni provinciali trentine alle ore 10.45, con 138 sezioni rilevate su 527. Dopo Valduga i candidati presidente che raccolgono più preferenze sono Filippo Degasperi di Onda Civica (3,93%, 2045 voti), l'ex leghista Sergio Divina (2,55%, 1325 voti), Marco Rizzo (2,18%, 1131 voti), Alex Marini (1,80%, 937 voti) ed Elena Dardo (0,49%, 255 voti). I risultati dei partiti vedono in testa il Partito Democratico del Trentino 17,85%, seguito da Lega Fugatti presidente 12,03%, Fratelli d'Italia 11,39%, Noi Trentino per Fugatti presidente 9,29%, Campobase 8,43%, Patt 8,02%, Civica 4,82%, Casa autonomia.eu 4,52%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,67% e Fascegn 2,88%, Onda 2,33%, Democrazia Sovrana Popolare 2,15%, Forza Italia 1,99%, Movimento 5 Stelle 1,79%, Fassa 1,56%, Azione 1,48%, Italia Viva 1,37%, Alternativa Popolare 1,05%, Noi con Divina Presidente 0,96%, Udc 0,66%, Unione Popolare 0,52%, La me val Primiero Vanoi Mis 0,51%, Alternativa 0,48% e Giovani per Divina Presidente 0,30%.





