Circolazione dei treni fortemente rallentata a Roma

Circolazione fortemente rallentata da questa mattina nel nodo ferroviario di Roma a causa di un guasto alla linea elettrica aerea di alimentazione dei treni avvenuto tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina. Le cause del guasto - che hanno visto coinvolto un treno ad alta velocità arrestatosi in linea - sono in corso di accertamento, spiega in una nota Ferrovie.

Ripercussioni lungo l'intera dorsale tra Milano e Napoli e sulle direttrici da Verona e Venezia a Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni.

Al momento, spiega il sito di infomobilità di Rfi, gli effetti sulla mobilità ferroviaria vedono rallentamenti fino a 150 minuti, con variazioni di percorso e cancellazioni.



I passeggeri diretti alla stazione Termini: "Ci hanno fatti scendere a Tiburtina"

Sono arrivati anche a oltre tre ore i ritardi dei treni registrati a causa di un guasto alla linea elettrica tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina. Da Roma Termini è difficile - e in molti casi impossibile - arrivare e partire. "Ho perso una giornata di lavoro", racconta una donna partita da Foggia a bordo di un treno Italo. Sarebbe dovuta arrivare alle 11.15 a Termini con la corsa partita da Bari Centrale poco prima delle 7 e diretta a Torino. Con lei ci sono suo marito e suo figlio. "Ora dobbiamo anche fermarci a pranzare da qualche parte perché il bambino deve mangiare", aggiunge.

In molti, a bordo dello stesso treno, hanno dovuto chiamare i propri datori di lavoro per avvisare del ritardo. "Ci hanno lasciato nel nulla, dove nemmeno prendeva il telefono e senza farci scendere, ma di questi problemi si sapeva già alle 10.00", commenta un'altra donna che con sé ha un cagnolino. Il treno ad alta velocità, a pochi minuti da Roma Termini, è stato costretto a fare "dieci minuti di retromarcia" per poi essere dirottato direttamente a Roma Tiburtina, procedendo sulla linea lenta. "Questo treno non si fermerà a Roma Termini per un guasto alla linea. Ci scusiamo per il disagio", hanno spiegato all'altoparlante.

"Il cane ha bisogno di scendere", spiega la donna, mentre una giovane chiede di riattivare l'aria condizionata. "Mi stava venendo un attacco di panico, non riuscivo a respirare", dice. Disagi anche a Tiburtina dove lunghe code occupano il passaggio davanti alle biglietterie. "Dovevo andare a Trigoria e ci hanno detto di venire qui", spiega un ragazzo che è appena uscito dalla metro. Un uomo, davanti al tabellone che segna soltanto i ritardi di arrivi e partenze, ha paura di perdere anche il biglietto del ritorno se non riuscirà a partire, mentre i punti Italo e Trenitalia sono presi d'assalto dai viaggiatori in cerca di risposte e soluzioni.

